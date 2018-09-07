Силуанов рассказал, почему упал рубль

Очередное падение курса рубля связано с ожиданием очередных санкций против России.

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Еще одним фактором стала нестабильность на рынках развивающихся стран, в первую очередь это Турция, ЮАР, Аргентина. "И инвесторы, в первую очередь иностранные, неспекулятивные, а системные инвесторы, стараются уходить с развивающихся рынков. Это влияет и на рублевые активы, и на курс рубля", — заявил первый вице-премьер.

Силуанов заверил, что Банк России и правительство сохраняет за собой рычаги реагирования на ситуацию. По мнению главы Минфина, волатильность долго продолжаться нее будет.

6 сентября биржевой курс рубля по отношению к евро и доллару вновь установил рекордные значения. Курс европейской валюты превысил 80 руб. впервые за четыре месяца и достиг максимального значения за 2,5 года. Курс доллара достигал пика на уровне 69,35 руб., сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что причины для ослабления национальной валюты отсутствуют в долгосрочной перспективе.