ООН: Интерпол займется поиском подозреваемых в покушении на Скрипалей

Поиском причастных к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будет заниматься Интерпол при содействии Лондона.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила представитель Великобритании Карен Пирс. По ее словам, британские власти не будут требовать экстрадиции россиян, так как Россия не выдает своих граждан. Пирс отметила, что высокий уровень "чистоты" вещества, которым отравили Скрипалей, говорит о том, что яд производился под государственным контролем.

В свою очередь, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в очередной раз отверг обвинения Лондона в причастности российских властей к покушению на Скрипалей. По его словам, Великобритания не дала доступ Москве к визовым данным подозреваемых в отравлении россиян. В своем выступлении российский постпред также сказал, что Лондон отказывает Москве в дипломатическом доступе к Скрипалям, выводы Великобритании он назвал "русофобскими фантазиями".

Постпред США при ООН Никки Хейли назвала расследование, проводимое британскими властями по делу Скрипалей, тщательным и объективным. При этом Хейли обвинила Россию в "попытках отвлечь внимание от того, что она несет ответственность за произошедшее". По мнению американского постпреда, задача мирового сообщества – помочь Лондону найти подозреваемых в нападении, сообщает "Радио свобода".

Напомним, 5 сентября Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей. Сообщается, что это некие Александр П. и Руслан Б.

Напомним, Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солбсери с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.