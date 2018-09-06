Французский суд отказался закрывать представительство ДНР
Суд французского города Экс-ан-Прованс постановил не закрывать представительство ДНР в Марселе. Об этом сообщил в интернете посол Украины во Франции Олег Шамшур, который выразил "глубокое разочарование" решением суда.
"Рассчитываем на его обжалование прокуратурой", - написал он в Twitter.
Глава представительства Юбер Файяр назвал в Facebook это решение "большой победой Донецкой Народной Республики".
И.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова также приветствовала решение суда. По ее мнению, это большое событие.
Напомним, представительство ДНР открылось в Марселе 25 сентября 2017 года. Его зарегистрировали в статусе общественного объединения, не требующего предварительного разрешения.