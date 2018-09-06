06 Сентября 2018
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Голикова будет представлять президента в парламенте при рассмотрении закона о повышении пенсионного возраста

Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера правительства РФ Татьяну Голикову своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте законов по изменению пенсионной системы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Кроме того, в пресс-службе Кремля Накануне.RU подтвердили внесение главой государства в Госдуму поправок, предложенных к рассмотрению во втором чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста.

"В целях установления дополнительных социальных гарантий гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, глава государства направил в Государственную Думу поправки к проекту федерального закона №489161-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", принятому Государственной Думой в первом чтении 19 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Также Путин внес в Госдуму проекты федеральных законов, призванных обеспечить надлежащее предоставление гражданам указанных социальных гарантий, добавили в пресс-службе.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент в телеобращении к россиянам заявил о повышении пенсионного возраста на пять лет для мужчин и для женщин.


Теги: Владимир Путин, пенсии, пенсионный возраст, Татьяна Голикова



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Голикова будет представлять президента в парламенте при рассмотрении закона о повышении пенсионного возраста

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Ранее 06.09.2018 17:52 Мск Президентские поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста внесены в Госдуму

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