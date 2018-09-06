Шойгу первым внес пожертвования на возведение храма ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу первым внёс пожертвование на строительство Главного Храма Вооруженных Сил РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Решение о возведении храма было принято 4 сентября в ходе селекторного совещания с участием руководящего состава Вооруженных Сил РФ. Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".

"Его украсят иконы святых покровителей российских воинов, воинские геральдические знаки, а также росписи с батальными сценами из Священного писания и военной истории России", - говорится в сообщении Минобороны.

Строительство будет осуществляться за счет добровольных пожертвований из личных средств военнослужащих и членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Сбором средств будет заниматься специально учрежденный для этого Благотворительный фонд "Воскресение".