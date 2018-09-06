Константинопольский патриарх Варфоломей объявил себя главным в православном мире

Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что имеет исключительное право на решение всех проблемных вопросов в православном мире. Так он оправдал свое вмешательство в ситуацию на Украине. В РПЦ назвали его слова ересью и "восточным папизмом".

По словам Варфоломея, его патриархат "несет ответственность за установление церковного и канонического порядка", поскольку якобы только он имеет каноническую привилегию для этого. Без него все поместные церкви будут действовать "как овцы без пастыря", сказал он на Синаксе в Стамбуле.

Варфоломей заявил, что без его патриархата проблема украинского раскола неразрешима, так как именно он "воплощает подлинный этос православия". В расколе он обвинил Россию.

Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского Патриархата протоиерей Андрей Новиков назвал это выступление Варфоломея ересью.

"Все это повторяет римо-католические взгляды на роль папы в Церкви, и это уже абсолютная, чистая ересь. Это тенденция, которая существует со средних веков, но особенно она усилилась в XX веке, приобретя гипертрофированные формы: тенденция к так называемому "восточному папизму", - цитирует его "Интерфакс-Религия".

По мнению о. Андрея, теперь РПЦ "очень сложно будет дальше оставаться в общении с людьми, которые фактически пытаются навязать Православной Церкви римо-католическую модель". Священник назвал это издевательством, которое нельзя терпеть и "невозможно с этим существовать, оставаясь единой Церковью".

Отметим, что позиция Варфоломея противоречит двухтысячелетней истории Православной Церкви и словам Христа, который завещал апостолам не быть бóльшими между собой (Мф. 20:26-27). В частности, римские папы Лев I Великий (V в.) и Григорий Двоеслов (VI в.) отвергали претензии на чье-либо главенство в Церкви, которые затем стали одной из главных причин отделения Рима и провозглашения своей собственной церкви.

В свете подобных заявлений Варфоломея уже не выглядит невероятным самовольное объявление им автокефалии какой-то украинской структуре (УПЦ выступает против автокефалии). Это грозит крупнейшим расколом в православии за последние столетия.

Как сообщало Накануне.RU, на днях Константинопольский Синод принял еще одно скандальное решение - разрешил священникам второй брак. Бывший глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин назвал это недопустимым нарушением канонов и фактическим отпадением от Церкви.