"Искусственно повышают". Челябинские предприниматели пожалуются в УФАС на рост тарифа за вывоз мусора

Челябинскую городскую свалку планируют полностью закрыть уже в сентябре. Порядка 30 тысяч тонн отходов в месяц от жилфонда повезут на резервные полигоны в Урефтах, Копейске и Полетаево. При этом региональный оператор по обращению с ТКО сможет приступить к работе не раньше декабря, до этого момента не будет установлен и новый тариф. И если для жителей на этот период тариф за вывоз мусора не изменится, то юридические лица уже сейчас жалуются на рост платы в два-три раза. Как результат в городе выросло число несанкционированных свалок, передает корреспондент Накануне.RU.

Регулирование отношений в сфере вывоза твердых коммунальных отходов в период ввода в эксплуатацию новых полигонов обсудили сегодня на круглом столе в городской мэрии. Свалку должны были закрыть еще к 1 сентября, но она продолжает работать.

По словам начальника управления экологи и природопользования города Евгения Крехтунова, в настоящий момент свалка работает "не в полную силу". "Планируем, что в сентябре свалку окончательно закроем. Сейчас идут последние согласования", - подчеркнул он.

За неисполнение этого поручения, как говорят чиновники, установлена персональная ответственность. Тянуть с закрытием свалки времени нет, чтобы выполнить первый этап рекультивации к саммитам ШОС и БРИКС, нужно его начать уже в марте 2019 года, а значит к этому моменту проект рекультивации должен пройти все согласования.

Вывозить мусор после закрытия свалки и до ввода в эксплуатацию нового полигона в Чишме (на строительство которого потребует два-три года) будут на резервные площадки в Урефтах, Копейске и Полетаево. Наиболее перспективной площадкой является полигон ТБО в Полетаево. Он может принять 420 тыс. тонн в год, в сутки это порядка 180 специализированных мусоровозов. С 1 сентября на полигоне заработала мусоросортировка, которая в сутки сможет принять до 20 машин, это 80-100 тонн.

Напомним, с 1 июля отходы юридических лиц и жителей северо-западной части Челябинска начали вывозить на резервные полигоны. Однако, как сообщил генеральный директор ООО "Полигон ТБО" Захид Камилов, за август на площадку поступило только 3,3 тыс. тонн отходов.

При этом в городе растет число несанкционированных свалок. В Металлургическом районе после закрытия городской свалки выявлено порядка 20 стихийных свалок, в Ленинском районе – около 50. Свалки появляются в лесном массиве и частном секторе.

Чиновники предполагали, что закрытие свалки приведет к тому, что недобросовестные перевозчики начнут сваливать отходы в лесах. В каждом районе созданы специальные группы для их выявления и ликвидации, выделены дополнительные средства. Нарушителей нужно "ловить за руку", чтобы привлечь к административной ответственности – штраф для физлиц до 5 тыс. и до 100 тыс. для юридических лиц. Однако сделать это очень сложно, как рассказали на круглом столе, в настоящий момент протоколов на нарушителей было составлено не более 10.

После закрытия свалки прекратит свою работу по обращению с отходами МУП "Горэкоцентр" (в августе Арбитражный суд Челябинской области аннулировал его лицензию), а новый региональный оператор сможет приступить к работе не раньше декабря. Кто будет заниматься вывозом мусора на переходный период неизвестно. Сейчас этот вопрос прорабатывается. В городе есть порядка 10 организаций, которые имеют лицензию на вывоз мусора. Вероятнее всего, юридическим лицам придется заключать контракты с ними, однако уже сейчас предприниматели жалуются, что оплата для них выросла в 2-3 раза, и считают, что перевозчики искусственно повышают тариф.

В свою очередь перевозчики говорят, что тариф вырос в 1,5-2 раза и объясняют это дополнительными расходами после перевода всех отходов на резервные полигоны. Увеличилось расстояние, рост цен на топливо, появилась плата в систему "Платон". Кроме того, за основу они взяли тариф МУП "Горэкоцентра", рассчитанный для юрлиц на полигон ТБО в Полетаево, который составляет 889 руб. за куб.м. (ранее он был 350 руб.)

Представители челябинского отделения "Опоры России" считают, что объективный рост тарифа составляет 30%, а не 300%, и намерены обращаться в УФАС.

И если юридические лица уже ощутили на себе последствия новой системы обращения с отходами, то для жителей города власти сохранили тариф до вступления в работу регионального оператора. Для этого в бюджете предусмотрены субсидии для владельцев полигонов и сортировочных комплексов. На эти цели до конца года направят 72 млн руб.

Как рассказала первый замминистра экологии области Ирина Харина, субсидии получат юридические лица, которые занимаются и сортировкой, и захоронением мусора. В частности, субсидию получит полигон в Полетаево.

Сейчас для жителей города утвержден тариф 1 руб. 87 коп. за кв.м. Но с приходом регоператора он вырастет, в него будут включать не только вывоз и захоронение бытового мусора, но и НДС, и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Например, в Магнитогорском кластере он составляет 77 руб. с человека.