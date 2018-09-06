06 Сентября 2018
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Президентские поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста внесены в Госдуму

Президентские поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста внесены сегодня в Госдуму. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, передает МИА "Россия сегодня".

Он также пообещал, что партия обеспечит принятие предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по совершенствованию пенсионной системы при рассмотрении проекта закона во втором чтении.

"Как вы знаете, Владимир Владимирович поддержал инициативы "Единой России", а также внес свои крайне важные для наших граждан предложения. Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму", - сказал он.

Поправки единороссов также внесены в нижнюю палату парламента, отметил Турчак.

Как сообщало Накануне.RUранее президент в телеобращении к россиянам заявил о повышении пенсионного возраста на пять лет для мужчин и для женщин.


Теги: Владимир Путин, Госдума, пенсии, пенсионный возраст



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Президентские поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста внесены в Госдуму

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