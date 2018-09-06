06 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Хроники Урала: специальный проект Уральского Рабочего и Накануне.RU Свердловская область

«Мусорная» реформа: создается единый реестр контейнерных площадок

Правительство России утвердило новые правила обустройства мест для сбора твердых коммунальных отходов. Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Главная новация — все контейнерные площадки будут внесены в единый реестр с указанием лица, ответственного за их состояние. Общий контроль за функционированием площадок возложен на органы местного самоуправления. Туда же надлежит обращаться жильцам с предложениями о более удобном месте сбора отходов, если возникнет такая необходимость.

Подобный реестр уже создан в Екатеринбурге: муниципальный комитет по экологии и природопользованию разработал электронную карту мест размещения отходов на территории города. На официальном портале Екатеринбурга можно узнать территориальную принадлежность площадки, точный адрес с привязкой к карте, собственника контейнеров и обслуживающую организацию.

мусорные баки(2008)|Фото: nakanune.ru

Постановление правительства РФ обязывает все муниципалитеты составить публичные справочники с перечнем контейнерных площадок, а организации, обслуживающие жилой фонд, должны обеспечивать соответствующее санитарное состояние мест сбора отходов, контроль за графиком вывоза и правильным обращением с мусором жильцов.

Принятые правила дополняют пакет документов, необходимых для реализации федерального закона «Об отходах производства и потребления», в котором заложены принципы реформирования «мусорной» отрасли. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

В Свердловской области новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами вводится в действие с 1 ноября 2018 года. Все полномочия по организации сбора и утилизации твердых коммунальных отходов на территории передаются трем региональным операторам, действующим в каждой из трех административно-производственных зон: Северной (с центром в Нижнем Тагиле), Западной (Первоуральск) и Восточной (Екатеринбург).


Теги: мусор, контейнеры, места для сбора твердых коммунальных отходов



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

«Мусорная» реформа: создается единый реестр контейнерных площадок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 440

Мнения из сети


Наши спецпроекты