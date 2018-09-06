06 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Нефтеюганском районе Югры обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших без вести в 2016 году

В Нефтеюганском районе Югры обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших без вести в 2016 году, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ХМАО-Югре.

Жители Нефтеюганска безвестно исчезли 6 июля 2016 года - они были замечены вместе в 10 микрорайоне города Нефтеюганска. До этого дня они не были между собой знакомы. Затем на автомобиле "Субару" мужчина и женщина выехали из города в сторону поселка Сингапай, однако домой они не вернулись.

Следователи, расследуя уголовное дело, в качестве приоритетной версии рассматривали  падение автомобиля с пропавшими в водоем.

"Сегодня, в результате совместной работы с применением высокотехнологичной криминалистической техники, в Нефтеюганском районе в протоке Чеускинская на удалении 4 метров от береговой линии водолазами обнаружен автомобиль "Субару", который был поднят с 7-метровой глубины. В ходе осмотра транспортного средства обнаружены два тела, а также документы", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, для подтверждения личностей погибших назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.


Теги: Нефтеюганск, СКР, ХМАО, исчезновение



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нефтеюганском районе Югры обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших без вести в 2016 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 440

Мнения из сети


Наши спецпроекты