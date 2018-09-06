В Нефтеюганском районе Югры обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших без вести в 2016 году

В Нефтеюганском районе Югры обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших без вести в 2016 году, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ХМАО-Югре.

Жители Нефтеюганска безвестно исчезли 6 июля 2016 года - они были замечены вместе в 10 микрорайоне города Нефтеюганска. До этого дня они не были между собой знакомы. Затем на автомобиле "Субару" мужчина и женщина выехали из города в сторону поселка Сингапай, однако домой они не вернулись.

Следователи, расследуя уголовное дело, в качестве приоритетной версии рассматривали падение автомобиля с пропавшими в водоем.

"Сегодня, в результате совместной работы с применением высокотехнологичной криминалистической техники, в Нефтеюганском районе в протоке Чеускинская на удалении 4 метров от береговой линии водолазами обнаружен автомобиль "Субару", который был поднят с 7-метровой глубины. В ходе осмотра транспортного средства обнаружены два тела, а также документы", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, для подтверждения личностей погибших назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.