Танки в городе. На дорогах Нижнего Тагила появились танки. Зачем? ВИДЕО

В Нижнем Тагиле были замечены танки. На Восточном шоссе очевидцы засняли трал, на котором под брезентом стоял танк, передает корреспондент Накануне.RU.

Однако, с военными действиями явление танков никак не связано. Дело совсем наоборот - в предстоящем празднике. Танки отправились на знаменитый полигон «Старатель». Они будут участвовать в предстоящем праздновании Дня танкиста.

В пресс-службе "Уралвагонзавода" рассказали, что хотя организацией праздника занимается правительство Свердловской области и фирма ООО «Организатор», предприятие не могло остаться в стороне и «делегировало» для реконструкции Курской битвы своих «актеров» - огнеметную «тридцатьчетверку» и легендарный Т-34-85. А два современных Т-90 примут участие в демонстрационном показе, где покажут свои боевые возможности.

Кроме того, полигон "Старатель" вряд ли сможет вместить всех желающих, поэтому "Уралвагонзавод" предоставил в полное распоряжение организаторов праздника площадь у Дворца культуры имени И.В. Окунева. На предприятии хотят, чтоб как можно больше танкостроителей-работников "Уралвагонзавода" смогли отметить День танкиста.

О программе праздника мы уже рассказывали ранее. Организаторы обещают, что в этот день развлечения найдутся для всех: и больших, и маленьких танкостроителей.

В день танкиста в музее бронетанковой техники "Уралвагонзавода" состоится еще одно очень значимое событие – посвящение школьников Дзержинского района в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». На УВЗ надеются, что в полку будущих танкостроителей прибудет.