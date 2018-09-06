Замминистра образования Дагестана задержан по подозрению в причастности к хищению бюджетных средств

В Дагестане задержан замминистра образования Дагир Исамутдинов, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Чиновника, по данным собеседника агентства, подозревают в причастности к хищению бюджетных средств. Подробности задержания не уточняются.

В Дагестане с прошлого года идут задержания крупных чиновников.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо арестованы.