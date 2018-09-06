Анонимный чиновник рассказал об оппозиции Трампу в Белом Доме

В Белом Доме произошёл большой скандал, вызванный публикацией в газете "Нью-Йорк таймс" статьи анонимного высокопоставленного сотрудника президентской администрации. В ней утверждается, будто в ближайшем окружении Дональда Трампа действует скрытое сопротивление.

Достигнутых за последнее время успехов, как передаёт "Первый канал" содержание статьи, удалось добиться вопреки, а не благодаря необдуманному, враждебному, посредственному и неэффективному руководству американского президента. Сам Дональд Трамп назван "аморальным".

Сообщается, что, узнав о публикации, Дональд Трамп пришёл в ярость и заявил, что может доверять лишь собственным детям. Сейчас все дела в Белом Доме приостановлены на время поиска автора публикации. Однако, как отмечается, с такой статьёй могли выступить многие сотрудники президентской администрации.

Напомним, по мнению экспертов, в американском истеблишменте идёт борьба группировок, которых насчитывается как минимум восемь.