06 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Максакова заявила, что ФСБ хочет ее убить

Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в Facebook, что угрозы в ее адрес исходят от ФСБ и по этому факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало Накануне.RU, вечером 4 сентября в интернете появилось видеообращение некоего Игоря Громова, который назвал себя общественным активистом и от имени "украинских патриотов" потребовал от Максаковай покинуть Украину в течение 72 часов, которые истекают вечером 7 сентября.

Она считает, что угрозы ей связаны с убийством главы ДНР Александра Захарченко - якобы ФСБ хочет отомстить и убить ее, учитывая ее проукраинскую позицию. Какая связь между Максаковой и убийством Захарченко, она не пояснила.

"С момента моего переезда на Украину в РФ идет целенаправленная травля меня... Этим ультиматумом ФСБ готовит медийное поле под вероятную попытку моего физического устранения и возложения вины за это на государство Украина", – заявила Максакова.

Отметим, что на Украине она получила местное гражданство.


Теги: Украина, Мария Максакова, ультиматум, ФСБ



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Максакова заявила, что ФСБ хочет ее убить

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.09.2018 16:55 Мск Максаковой выдвинут ультиматум - за 72 часа покинуть Украину

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 430

Мнения из сети


Наши спецпроекты