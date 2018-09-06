Максакова заявила, что ФСБ хочет ее убить

Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в Facebook, что угрозы в ее адрес исходят от ФСБ и по этому факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало Накануне.RU, вечером 4 сентября в интернете появилось видеообращение некоего Игоря Громова, который назвал себя общественным активистом и от имени "украинских патриотов" потребовал от Максаковай покинуть Украину в течение 72 часов, которые истекают вечером 7 сентября.

Она считает, что угрозы ей связаны с убийством главы ДНР Александра Захарченко - якобы ФСБ хочет отомстить и убить ее, учитывая ее проукраинскую позицию. Какая связь между Максаковой и убийством Захарченко, она не пояснила.

"С момента моего переезда на Украину в РФ идет целенаправленная травля меня... Этим ультиматумом ФСБ готовит медийное поле под вероятную попытку моего физического устранения и возложения вины за это на государство Украина", – заявила Максакова.

Отметим, что на Украине она получила местное гражданство.