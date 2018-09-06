Полпред Цуканов встретился с руководителями ведущих СМИ Уральского округа

Сегодня в полпредстве состоялось фактически знакомство нового уральского полпреда Николая Цуканова с руководителями ведущих СМИ округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Формат встречи предполагал возможность задать любые вопросы. По крайней мере, Цуканов так обозначил свое видение, мол, вопросы не надо готовить заранее, а спрашивать можно о том, что на самом деле интересует.

И в предварительном спиче обозначил сразу несколько новшеств в работе уральского полпредства. Отвечать за весь политический блок будет , как выразился полпред, "старожил" полпредства , заместитель полпреда Борис Кириллов, но текущая работа со СМИ будет возложена на присутствовавшую на встрече новую фигуру - Ларису Полякову. Что это будет означать на практике, как говорится, жизнь покажет.

Кроме того, Цуканов анонсировал предстоящую отставку его заместителя по экономике Александр Моисеева, не раскрыв при этом - кто же на этом посту появится. Уже проявившийся тренд на кадровое обновление он пояснил довольно традиционно - мол, новые задачи, новые акценты, а отсюда и надобность в кадровом обновлении.

Любопытно, что Цуканов сообщил - никогда его деловая судьба ни в один из регионов, входящих в УрФО, его не приводила. Вплоть до назначения уральским полпредом. Оценки конкретные того, как он увидел регионы, которые все уже успел объехать , старался не давать. В общих чертах - округ произвел, естественно, сильно впечатление - бюджетами, областными столицами, проектами и т.д.

Интересно, что полпред, например, считает, что если бы у иных регионов страны были аналогичные уральским региональным бюджетам возможности, то можно было бы сделать и больше чем сделано.

Из проблем, которые уже увидел Цуканов, стоит выделить несколько.

Экология. По этой теме, как сказал полпред, готовится некое большое совещание с самым широким представительством - бизнес, чиновники, региональные власти, наука. А пример собственной погруженности в тему Николай Цуканов привел из своего личного челябинского опыта. Когда прибыл в Челябинск, день солнечный вызвал необходимость экипироваться в темные очки - потому как в челябинской атмосфере, освещенной ярким солнцем, глаза просто не видели. Но вот касаемо Томинского ГОКа ответил коротк - пока проблему не изучил, что-то конкретное сказать не готов.

Относительно военной выставки, которую отобрали у Нижнего Тагила, высказался уклончиво. По крайней мере, присутствовавшие не услышали обещания бороться за ее возврат на Урал.

А вот относительно предстоящих ШОС и БРИКС, которые должны бы пройти в Челябинске, полпред уверен - проблем много, сроки сжатые, но все вполне можно успеть подготовить на должном уровне. "Я не вижу причин, чтобы не успеть подготовиться", - сказал Цуканов. Особо отметил, что уже предпринимает усилия, чтобы финансирование строительства новой взлетной полосы в аэропорту Челябинска началось и пошла стройка. И поделился с редакторами информацией - он лично говорил с Дубровским, чтобы губернатор назначил из своих замов куратора подготовки к ШОС и БРИКС. Правда, не сказал - каков результат разговора.

Что касается проблемной "Корпорации развития", о судьбе которой Цуканова спросили, то ответ показался откровенным. "Лучше бы не разбираться, " -пошутил полпред, когда его спросили, разбирался ли он уже с ситуацией и что с Корпорацией будет. Но сообщил - в Корпорации будет или уже идет масштабный аудит, руководитель Корпорации уже НЕ советник полпреда, а решать судьбу проекта опять придется регионам - учредителям.

Набившая оскомину бесконечными обсуждениями пенсионная реформа не могла не стать предметом вопроса полпреду. Николай Цуканов сообщил, что, как и все, слушал президентское выступление, что воспринимает так называемую пенсионную реформу как данность и поделился с присутствовавшими своими личными наблюдениями за реакцией людей.

Отдельно пришлось уральскому полпреду комментировать ситуацию с уголовным делом спикера тюменской городской думы, который стал причиной ДТП, в результате которого погибло два человека. Суть полпредского комментария такова : преступление должно быть наказано, понимая общественный резонанс он обратился к прокуратуре, чтобы законность ситуации была еще раз проанализирована.

Отвечая на самые разные вопросы, полпред продемонстрировал хорошую погруженность в проблемы бизнеса. Например, Николай Цуканов считает, что для предпринимателей крайне важно, чтобы "правила игры" были определены и не менялись хотя бы в обозримой перспективе. По мнению Цуканова, бизнес должен честно и точно платить все налоги и , собственно, это главное, что бизнес-сообщество должно государству и посетовал, что российский бизнес пока не стал семейным.

Что касается оценки регионов и социально-экономической ситуации в регионах УрФО, то Николай Цуканов считает, что "оценки должны давать жители", которые в регионах живут.