Медведев: Уровень налоговой нагрузки сохранится в течение шести лет
Уровень налоговой нагрузки в России сохранится в течение шести лет, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума.
"Фактические мы сохраняем налоговый мораторий и не планируем ничего изменять", - сказал премьер-министр.
Он добавил, "в целом нынешняя фискальная нагрузка в России соответствует тому уровню, который принят в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития)".