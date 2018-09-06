Медведев: Уровень налоговой нагрузки сохранится в течение шести лет

Уровень налоговой нагрузки в России сохранится в течение шести лет, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Фактические мы сохраняем налоговый мораторий и не планируем ничего изменять", - сказал премьер-министр.

Он добавил, "в целом нынешняя фискальная нагрузка в России соответствует тому уровню, который принят в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития)".