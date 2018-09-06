06 Сентября 2018
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Житель Удмартии изнасиловал в Перми четверых женщин и ребенка

44-летний житель Удмуртии арестован по обвинению в пяти изнасилованиях, в том числе несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.
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По версии следствия, в 2011 – августе 2018 гг. обвиняемый нападал на девушек и женщин в Индустриальном и Дзержинском районах Перми. 2 сентября его задержали, 4 сентября арестовали на два месяца, сегодня ему предъявлено обвинение.

Проверяется причастность обвиняемого к аналогичным преступлениям.


Теги: изнасилование, школьница, обвинение



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Житель Удмартии изнасиловал в Перми четверых женщин и ребенка

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