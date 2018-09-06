Житель Удмартии изнасиловал в Перми четверых женщин и ребенка

44-летний житель Удмуртии арестован по обвинению в пяти изнасилованиях, в том числе несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

По версии следствия, в 2011 – августе 2018 гг. обвиняемый нападал на девушек и женщин в Индустриальном и Дзержинском районах Перми. 2 сентября его задержали, 4 сентября арестовали на два месяца, сегодня ему предъявлено обвинение.

Проверяется причастность обвиняемого к аналогичным преступлениям.