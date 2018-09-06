06 Сентября 2018
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Жители Екатеринбурга смогут принять участие в реконструкции улицы Толмачева

В Екатеринбурге 10 сентября стартует конкурс на дизайн-концепцию улицы Толмачева от проспекта Ленина до улицы Малышева. В творческом состязании смогут принять участие все желающие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Конкурс пройдет в два этапа: с 10 по 26 сентября и с 12 октября по 19 ноября. В рамках первого этапа конкурсанты должны представить собственное портфолио, после чего конкурсная комиссия выберет около 10 лучших претендентов, а на втором этапе участники будут разрабатывать свои варианты реконструкции улицы.

Сложность задания заключается в том, что конкурсантам предстоит разработать проект, учитывающий охранные зоны и объекты культурного наследия, например, жилой дом И.А. Петрова второй половины XIX века и ансамбль первой женской гимназии.

Также, конкурсантам предстоит подумать, как благоустроить пространство и где разместить общественные зоны. Кроме того, одной из самых сложных задач станет разработка комбинированной транспортной схемы, которая должна учитывать возможность заезда во дворы и парковки автомобилей, оставляя улицу пешеходной.

С 21 по 27 ноября жюри выберет трех победителей, а окончательные результаты станут известны 3 декабря.


Теги: Конкурс, дизайн, улица Толмачева, реконструкция



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Жители Екатеринбурга смогут принять участие в реконструкции улицы Толмачева

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