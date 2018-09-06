СКР проверяет информацию о нападениях неизвестного с ножом и молотком на жителей Москвы

Следственный комитет проверяет информацию о неоднократных нападениях мужчины на людей в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что неизвестный мужчина нападает на прохожих на севере города, используя при этом молоток и нож. Утверждается, что несмотря на неоднократные обращения местных жителей в правоохранительные органы, сотрудники полиции не принимают никаких мер.

Сейчас в ситуации разбираются следователи. Устанавливаются все обстоятельства. Как заверили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Петербурге задержали нескольких участников банды подростков, нападавших на людей.