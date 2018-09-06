Моор попросил Дмитрия Медведева поддержать создание научно-образовательного центра в "тюменской матрешке"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Тюменской области Александром Моором. На встрече Александр Моор попросил премьер-министра поддержать создание в регионе научно-образовательного центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства РФ.

Врио главы региона напомнил Дмитрию Медведеву, что в соответствии с майским указом в РФ должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров. Александр Моор сообщил, что Тюменская область хотела бы стать участником этой программы, но не в одиночку.

"Мы с моими коллегами – руководителем Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым – подготовили совместное письмо. Мы выступаем с инициативой создать в перспективе научно-образовательный центр (НОЦ) на территории трех наших субъектов – большого макрорегиона, который определен в проекте стратегии развития России", - обратился к Дмитрию Медведеву Александр Моор.

Дмитрий Медведев поинтересовался у врио губернатора, какие направления предполагается сосредоточить в этом центре. Александр Моор сообщил, что НОЦ "тюменской матрешки" мог бы сконцентрироваться на основных темах с учетом специфики регионов. Первая тема - технологии освоения Арктики, или так называемые технологии холодного мира. Моор отметил, что в этом направлении уже существуют определенные наработки, в частности, на Ямале работает Научный центр изучения Арктики. Второе направление - добыча и переработка нефти и газа, нефтегазохимия, третье - все, что связано с аква и биокультурой - этим занимается юг Тюменской области. Активно продвигается в решении социогуманитарных проблем Тюменский государственный университет. Александр Моор заявил, что все вузы трех регионов, исследовательские институты, которые сегодня принадлежат крупным нефтегазовым компаниям, объединятся.

"Мы сейчас обсуждаем конфигурацию управления этим научно-образовательным центром. У нас есть политическая воля, у нас есть огромное желание и возможности участвовать в софинансировании этого проекта", - подчеркнул Александр Моор.

Дмитрий Медведев назвал идею интересной и пообещал рассмотреть обращение губернаторов.

Также Александр Моор проинформировал Дмитрия Медведева, о том, как в Тюменской области идет реконструкция школ и детсадов. В частности, три школы были открыты к 1 сентября, а в будущем в Тюмени планируется строить минимум одну новую школу в год.