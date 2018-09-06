Правоохранители давят на "красного" губернатора Левченко? Обыски в правительстве региона и "несвежие" видеоролики вписаны в контекст местных выборов

Сегодня днем в здании правительства Иркутской области проходили следственные действия, сопровождавшиеся выемкой документов. По данным СМИ, были выявлены факты хищений древесины в результате вырубки лесов, в которых замешаны высокопоставленные чиновники администрации региона.

Объектом доследственной проверки стал в частности замглавы правительства Иркутской области Виктор Кондрашов. Поручение о проведении в отношении него проверки дала прокуратура региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. Так, следователи проверяют его причастность к выявленным фактам нарушения антикоррупционного законодательства, требующих дачи уголовно-правовой оценки.

В рамках проверки правоохранители проводят необходимые мероприятия по получению объяснений от должностных лиц, а также изучают документы. Ход проверки находится на контроле у прокуратуры.

Также региональное надзорное ведомство направило следователям материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье "незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Поводом стал размещенный несколько дней назад в Сети видеоролик охоты на медведя, с использованием огнестрельного оружия, группы лиц, среди которых находился глава Иркутской области Сергей Левченко.

Стоит отметить, что к критике губернатора после этой видеопубликации подключились и на федеральном уровне. Так, глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев на своей странице в фейсбуке заявил, что после просмотра видео, в котором губернатор Иркутской области "охотится" на медведя, он направил запрос в Генеральную прокуратуру, а также в МВД.

"С гербом региона на рукаве, в окружении многочисленных помощников, губернатор сначала пристреливает чужое ружьё, после чего его подводят к берлоге, где губернатор попросту убивает спящего медведя двумя выстрелами в голову. В упор. После этого на труп медведя набрасывают петлю и вытаскивают из берлоги, обещая его отчистить, чтобы сделать "классные фотки". Поступок, на мой взгляд, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины", - написал он.

Как отметил директор Центра политологических исследований Финуниверситета Павел Салин в комментарии Накануне.RU выразил мнение, что эти действия иркутских правоохранителей можно рассматривать в контексте электоральной ситуации в регионе и отчасти связаны с желанием оппонентов "насолить" "красному" губернатору Левченко в период избирательной кампании.

"Вряд ли здесь можно сомневаться в какой-то юридической подоплеке дела. Когда правоохранители подключаются, у них есть железная доказательная база. Но, как в случае с предыдущей информационной атакой на губернатора, которая была несколько дней назад, об убийстве медведя в берлоге, сразу возникает вопрос, почему именно сейчас. Запись датирована 2016 годом, а показали ее только за неделю до выборов. То же самое и с обысками", - отметил политолог.

Так, на его взгляд, ситуация выглядит таким образом, что оппоненты тех сил, которые поддерживают губернатора на выборах в местные парламенты, проявляют себя не очень хорошо. "Они имеют возможность использовать силовые ресурсы и делают это. Конечно, обыски - это негативный для главы региона и областной администрации информационный повод. Причем целью, как я понимаю, как раз является один из паровозов того блока, который там сейчас обходит "Единую Россию"на выборах. И это для них возможность надавить на аппарат, вынудить его снизить обороты на финишной прямой избирательной кампании", - считает Салин.

"И, если честно, подобного рода случае раньше были гораздо реже", - добавил он.

Отметим, в Иркутской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Законодательного собрания региона. На эту же дату запланировано большое количество муниципальных кампаний.