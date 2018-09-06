"Новатэк" впервые стал дороже "Газпрома"

"Новатэк" впервые в истории обогнал "Газпром" по рыночной капитализации, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, капитализация "Новатэк" составила 3,491 трлн рублей, "Газпрома" - 3,490 трлн рублей.

Акции "Новатэк" выросли на 2,9%, до 1152,3 рублей. Акции "Газпрома" подорожали на 0,4%, до 147,7 рублей.

"Новатэк" ненадолго поднялся на четвертое место среди всех российских компаний по капитализации, уступая только "Роснефти", Сбербанку и "Лукойлу". К 11.00 мск "Газпром" стоил уже 3,94 трлн рублей, а "Новатэк" дорожать перестал.

Напомним, что "Новатэк" является крупнейшей частной газовой компанией России, а ее владелец Леонид Михельсон в последние годы традиционно попадает в рейтинги "королей госзаказа".