Тайсон о поединке Лебедева в Челябинске: "Хочу насладиться качественным боксом"

Легендарный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон, который сегодня находится в визитом в Екатеринбурге, поделился мнением о завтрашнем бое россиянина Дениса Лебедева и Хинзи Алтункая из Турции, который пройдет в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

Как признался Железный Майк на пресс-конференции, он не знает, чего ожидать от этого поединка.

"Я хотел бы провести хороший вечер и насладиться качественным боксом. Четкого прогноза у меня нет", - отметил он.

Также свое мнение высказали всемирно известные боксеры - Константин Цзю и Руслан Проводников.

"Пусть у него сложится хороший бой и без травм. И если он поставил себе цель вновь стать чемпионом мира - пусть она у него осуществится. Я не знаю, кто соперник у Дениса, ни разу его не видел и не слышал о нем. Я знаю одну вещь - послезавтра выступает мой сын, и для меня это более важно. Хотя, конечно, я буду болеть за Дениса", - поделился Цзю.

А Проводников рассказал, что он специально приехал, чтобы поддержать и поболеть за Лебедева.

"Он мой хороший друг. Главное, чтобы он был здоров. Провел этот бой ярко, без всяких травм, и выиграл его", - пожелал он.

Напомним, сегодня Майк Тайсон побывал в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.