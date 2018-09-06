06 Сентября 2018
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Тайсон о поединке Лебедева в Челябинске: "Хочу насладиться качественным боксом"

Легендарный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон, который сегодня находится в визитом в Екатеринбурге, поделился мнением о завтрашнем бое россиянина Дениса Лебедева и Хинзи Алтункая из Турции, который пройдет в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

Как признался Железный Майк на пресс-конференции, он не знает, чего ожидать от этого поединка.

"Я хотел бы провести хороший вечер и насладиться качественным боксом. Четкого прогноза у меня нет", - отметил он.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Также свое мнение высказали всемирно известные боксеры - Константин Цзю и Руслан Проводников.

(2018)|Фото: Накануне.RU

"Пусть у него сложится хороший бой и без травм. И если он поставил себе цель вновь стать чемпионом мира - пусть она у него осуществится. Я не знаю, кто соперник у Дениса, ни разу его не видел и не слышал о нем. Я знаю одну вещь - послезавтра выступает мой сын, и для меня это более важно. Хотя, конечно, я буду болеть за Дениса", - поделился Цзю.

(2018)|Фото: Накануне.RU

А Проводников рассказал, что он специально приехал, чтобы поддержать и поболеть за Лебедева.

"Он мой хороший друг. Главное, чтобы он был здоров. Провел этот бой ярко, без всяких травм, и выиграл его", - пожелал он.

Напомним, сегодня Майк Тайсон побывал в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.

(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: Тайсон, Лебедев, бой, бокс, Челябинск, Екатеринбург



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Тайсон о поединке Лебедева в Челябинске: "Хочу насладиться качественным боксом"

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