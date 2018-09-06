ЗакСО рассмотрит законопроект, компенсирующий повышение пенсионного возраста освобождением от транспортного налога

Рабочая группа, созданная по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, подготовила законопроекты, направленные на сохранение мер социальной поддержки людей предпенсионного возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заксобрания региона.

В ближайшее время Законодательное собрание будет рассматривать изменения в законопроект о транспортном налоге. Планируется сохранить возможность освобождения от налога мужчин, которым исполнилось 60 лет и женщин, которым исполнилось 55. А вторым законопроектом предусматривается сохранение мер социальной поддержки граждан при достижении ими возраста – 60 и 55 лет.

"Депутаты фракции "Единая Россия" внесли эти два законопроекта, мы начинаем работать с ними. Будем проводить внеочередное заседание Законодательного Собрания в сентябре месяце, чтобы их рассмотреть и принять", - подчеркнула председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Напомним, что президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам РФ предложил изменить параметры повышения пенсионного возраста в сравнении с принятым в первом чтении законопроектом. Он заявил о формуле: 65 лет для мужчин и 60 (а не 63) для женщин.