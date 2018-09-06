06 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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Порошенко обвинил Россию в расследовании в ДНР убийства Захарченко

Украинский президент Петр Порошенко решил извлечь политическую выгоду из того факта, что в Донецк прибыли сотрудники ФСБ, чтобы помочь в расследовании убийства главы республики Александра Захарченко. Порошенко заявил, что поднимет этот вопрос на заседании Генассамблеи ООН, назвав нахождение российских специалистов в ДНР "незаконным". Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко.

Она сказала, что в Минске украинская сторона потребовала от России предоставить информацию, что это за следственная группа, и заявила, что в ДНР "имеют право работать исключительно украинские следователи".

Отметим, что Порошенко планирует принять участие в заседании Генассамблеи ООН в конце сентября.


Теги: Украина, Петр Порошенко, ДНР, расследование



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Порошенко обвинил Россию в расследовании в ДНР убийства Захарченко

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