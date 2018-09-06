06 Сентября 2018
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В Свердловской области выберут начальника штаба региональной "Юнармии"

На следующей неделе в Екатеринбурге состоится Слёт Свердловского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", на котором будет избран начальник областного штаба этой организации. Департамент молодежной политики региона рекомендовал на эту должность руководителя Екатеринбургского штаба "Юнармии" Дмитрия Ермакова.
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По его словам, ранее к нему обратились представители исполнительной власти Свердловской области, ряда общественных деятелей с предложением возглавить этот пост. Но для выдвижения кандидатуры на должность начальника регионального штаба необходимо было пройти согласование в Москве, в Главном штабе "Юнармии".

"Слёт – руководящий орган движения, в Свердловской области он пройдет 12 сентября этого года, – пояснил Накануне.RU Ермаков. – Среди необходимых документов – ходатайства и характеристики от органов исполнительной власти региона (в нашем случае это департамент молодежной политики Свердловской области как курирующее "Юнармию" ведомство, либо региональное министерство образования), от органов военного управления (военкомат или представитель Центрального военного округа) и несколько ходатайств от ветеранских организаций. По моей кандидатуре пакет документов был собран и направлен в Москву. Дальше слово за участниками регионального Слёта".

Отметим, что Екатеринбургский штаб во главе с Ермаковым в прошлом году получил грант по линии департамента молодежной политики Свердловской области – 220 тыс. руб., которые потратили на приобретение формы, изготовление символики. Есть организации, которые поддерживают городскую "Юнармию": региональное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана, Фонд святой Екатерины (генеральный партнер).

"Наша гордость и честь для нас – участие в Параде Победы, в прошлом году юнармейцы прошагали наравне со взрослыми участниками, – говорит начальник штаба. – Если говорить об акциях, то традиционные проходят в рамках Дня Флага, Дня России и других государственных праздников, связанных с патриотической тематикой".

Напомним, что "Юнармия" создана в 2016 году по прямой инициативе Министерства обороны России и его главы Сергея Шойгу, в нее принимают детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет включительно. При этом движение является общественным объединением, а не государственной организацией.

"Мы не являемся организацией дополнительного образования и не работаем в рамках какого-либо образовательного ведомства, – напомнил Ермаков. – Но в школах, где создаются юнармейские отряды, их обязательно курирует педагог. Кроме того, органы образования – наши самые ближайшие партнеры и товарищи. Например, годовой план работы, который мы формируем, в обязательном порядке согласуется с департаментом образования Екатеринбурга".

В настоящее время в штабе "Юнармии" столицы Среднего Урала состоит около 1800 детей и подростков – это самое большое отделение в Свердловской области.


Теги: Юнармия, Дмитрий Ермаков



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В Свердловской области выберут начальника штаба региональной "Юнармии"

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