У погибшего в аварии с участием спикера тюменской думы остались пятеро детей

Вдова тюменца Анатолия Пака, погибшего в аварии, виновником которой стал спикер гордумы Дмитрий Еремеев, на полученную компенсацию отремонтировала крышу своего дома. Беременная мать четверых детей считает назначенный политику штраф справедливой карой за смерть двоих людей и не намерена требовать каких-либо еще выплат, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Наталии Пак, согласиться на компенсацию ее уговорила следователь: женщина объяснила, что когда суд встанет на сторону семьи погибшего, взыщет с Еремеева компенсацию и уволит с работы, тот будет "в час по чайной ложке" выплачивать причитающиеся Пак деньги. Вдова в интервью "RT на русском" заявила, что не считает свое согласие на выплату чем-то предосудительным. При этом речь идет о сумме в 800 тыс. руб. Пак уточнила, что после перевода средств к ней "приходил друг семьи Еремеева", который заявил, что "спикер думы – порядочный человек". Впрочем, виновник смерти ее мужа пока якобы не звонил супруге Пака.

Погибший был рабочим тюменского завода. В браке с Наталией прожил восемь лет, всего они были вместе 12 лет. Она рассказала, что муж был крайне добр к ней: за все годы он ни разу не то, что не ударил, а даже и не закричал. Похоронить Анатолия помогли коллеги: привезли из Тюмени в Курган гроб и крест. На каждого из пяти детей ей полагается пенсия по 8,2 тыс. руб., говорит Наталия. При этом ее свекровь якобы пошла требовать 1,5 млн руб. за смерть сына, а ее второй сын, "который всю жизнь к нему лез драться", заявил о "морально-нравственных страданиях", которые он испытал после смерти брата.

Напомним, 24 июня в 23.58 на 178 км трассы Тюмень – Курган столкнулись принадлежавший такси "Максим" "Тойота авенсис" и "Тойота Лэнд Крузер". "Авенсис" загорелся, для тушения привлекались восемь спасателей и три пожарных машины. "Лэнд крузер", управлял которым Еремеев, выехал на "встречку". Там он столкнулся с "Авенсисом", в нем погибли два человека. Спикера оштрафовали на 160 тыс. руб., ранее он компенсировал потерпевшим ущерб. Прокуратура обжалует вердикт. Эксперты уверены, что такая мера наказания для политика говорит о расслоении общества.