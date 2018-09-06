1,4 млрд рублей на строительство ФАПов и поддержка молодых врачей. На Южном Урале обсудили развитие медицины на селе

В Челябинской области обсудили состояние и перспективы развития первичной медико-санитарной помощи на селе. Накануне губернатор Борис Дубровский посетил больницу в селе Долгодеревенское и провел расширенное заседании палаты сельских поселений, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед началом совещания Борис Дубровский незапланированно заехал в сельскую больницу, где пообщался с пациентами и персоналом, а также отметил для себя ряд проблемных вопросов, касающихся сельского здравоохранения. "Есть вопросы, которые необходимо решать. Это достаточно развернутое медицинское учреждение, люди довольны. Больница находится в состоянии выше, чем удовлетворительно", - отметил губернатор по итогам визита.

В совещании по вопросам развития медицины на селе приняли участие не только главы сельских поселений и областные чиновники, но и руководители всех муниципальных районов.

Губернатор, открывая заседание палаты сельских поселений, подчеркнул, что доступность медицины - это не только важный маркер состояния отрасли здравоохранения, но и ключевое условие повышения качества жизни людей. В настоящий момент в сельской местности проживает свыше 670 тысяч человек, многие стараются уехать на заработки в крупные города.

"Конечно, это не та ситуация, к которой мы стремимся в новой логике пространственного развития. Это дисбаланс, который создает неравномерную демографическую, транспортную, коммунальную нагрузку в отдельных точках региона. Одна из причин миграционного дисбаланса – это высокий разрыв между стандартами жизни в городах и малых населенных пунктах. Значимым фактором становится состояние здравоохранения на селе и, прежде всего, претензии у людей вызывают доступность и качество медицинской помощи", - обратился к участникам Борис Дубровский.

По словам главы региона, высокотехнологичная медицинская помощь должна быть сфокусирована в крупных центрах, но доступна для жителей сельской местности. В свою очередь на селе и в малых городах необходимо развивать первичную медицинскую помощь.

"Сейчас в регионе функционирует порядка 680 фельдшерско-акушерских пунктов, но многие требуют капитального ремонта или замены. С этого года в Челябинской области действует трехлетняя госпрограмма строительства ФАПов и офисов врачей общей практики. Будут поступательно заменяться те объекты, которые не соответствуют санитарным требованиям либо пришли в ветхое состояние. На эти цели направляем из областного бюджета 1,4 млрд рублей", - сообщил губернатор.

Борис Дубровский обратил внимание на мобильность скорой помощи. Подстанции скорой помощи сегодня существуют по всему региону, при этом в некоторых территориях 20-25 % вызовов влекут за собой жалобы на задержку прибытия бригады. "Считаю, эту ситуацию нужно менять", - подчеркнул он.

В Челябинской области реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые уже позволили привлечь на село свыше 600 специалистов. В этом году в село приедут 1 тыс. 151 человек. В рамках программы врачи и фельдшеры получают денежные выплаты. Дополнительным стимулом для новых специалистов является предоставление жилья и мест в детских садах.

"Что сегодня по-крупному может привлечь специалиста в небольшой город или село? Помимо зарплаты, это, прежде всего, жилье, наличие транспорта, хорошая экология, красивая природа, ну и не будем забывать про условия жизни. Эти вопросы должна решать власть на местах, и каждый глава должен быть лично заинтересован, чтобы приезжему специалисту были обеспечены достойные условия", - подчеркнул глава области.

По итогам заседания Борис Дубровский принял ряд решений по вопросам развития медицины на селе.

"Во-первых, это централизация работы скорой медицинской помощи. Наша цель – сокращение времени прибытия на вызов. Во-вторых, это распространение формы поддержки молодых врачей на тех выпускников, которые вернулись в родной район после окончания медицинских вузов. В-третьих, это организация движения муниципального транспорта в соответствии с графиком работы медицинских учреждений", - отметил он.

Губернатор пообещал проверить через полгода исполнение поставленных задач.