06 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

1,4 млрд рублей на строительство ФАПов и поддержка молодых врачей. На Южном Урале обсудили развитие медицины на селе

В Челябинской области обсудили состояние и перспективы развития первичной медико-санитарной помощи на селе. Накануне губернатор Борис Дубровский посетил больницу в селе Долгодеревенское и провел расширенное заседании палаты сельских поселений, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед началом совещания Борис Дубровский незапланированно заехал в сельскую больницу, где пообщался с пациентами и персоналом, а также отметил для себя ряд проблемных вопросов, касающихся сельского здравоохранения. "Есть вопросы, которые необходимо решать. Это достаточно развернутое медицинское учреждение, люди довольны. Больница находится в состоянии выше, чем удовлетворительно", - отметил губернатор по итогам визита.

Борис Дубровский(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В совещании по вопросам развития медицины на селе приняли участие не только главы сельских поселений и областные чиновники, но и руководители всех муниципальных районов.

Губернатор, открывая заседание палаты сельских поселений, подчеркнул, что доступность медицины - это не только важный маркер состояния отрасли здравоохранения, но и ключевое условие повышения качества жизни людей. В настоящий момент в сельской местности проживает свыше 670 тысяч человек, многие стараются уехать на заработки в крупные города.

"Конечно, это не та ситуация, к которой мы стремимся в новой логике пространственного развития. Это дисбаланс, который создает неравномерную демографическую, транспортную, коммунальную нагрузку в отдельных точках региона. Одна из причин миграционного дисбаланса – это высокий разрыв между стандартами жизни в городах и малых населенных пунктах. Значимым фактором становится состояние здравоохранения на селе и, прежде всего, претензии у людей вызывают доступность и качество медицинской помощи", - обратился к участникам Борис Дубровский.

По словам главы региона, высокотехнологичная медицинская помощь должна быть сфокусирована в крупных центрах, но доступна для жителей сельской местности. В свою очередь на селе и в малых городах необходимо развивать первичную медицинскую помощь.

"Сейчас в регионе функционирует порядка 680 фельдшерско-акушерских пунктов, но многие требуют капитального ремонта или замены. С этого года в Челябинской области действует трехлетняя госпрограмма строительства ФАПов и офисов врачей общей практики. Будут поступательно заменяться те объекты, которые не соответствуют санитарным требованиям либо пришли в ветхое состояние. На эти цели направляем из областного бюджета 1,4 млрд рублей", - сообщил губернатор.

Борис Дубровский обратил внимание на мобильность скорой помощи. Подстанции скорой помощи сегодня существуют по всему региону, при этом в некоторых территориях 20-25 % вызовов влекут за собой жалобы на задержку прибытия бригады. "Считаю, эту ситуацию нужно менять", - подчеркнул он.

В Челябинской области реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые уже позволили привлечь на село свыше 600 специалистов. В этом году в село приедут 1 тыс. 151 человек. В рамках программы врачи и фельдшеры получают денежные выплаты. Дополнительным стимулом для новых специалистов является предоставление жилья и мест в детских садах.

"Что сегодня по-крупному может привлечь специалиста в небольшой город или село? Помимо зарплаты, это, прежде всего, жилье, наличие транспорта, хорошая экология, красивая природа, ну и не будем забывать про условия жизни. Эти вопросы должна решать власть на местах, и каждый глава должен быть лично заинтересован, чтобы приезжему специалисту были обеспечены достойные условия", - подчеркнул глава области.

По итогам заседания Борис Дубровский принял ряд решений по вопросам развития медицины на селе.

"Во-первых, это централизация работы скорой медицинской помощи. Наша цель – сокращение времени прибытия на вызов. Во-вторых, это распространение формы поддержки молодых врачей на тех выпускников, которые вернулись в родной район после окончания медицинских вузов. В-третьих, это организация движения муниципального транспорта в соответствии с графиком работы медицинских учреждений", - отметил он.

Губернатор пообещал проверить через полгода исполнение поставленных задач.


Теги: Борис Дубровский, медицина, здравоохранение, село,



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

1,4 млрд рублей на строительство ФАПов и поддержка молодых врачей. На Южном Урале обсудили развитие медицины на селе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 430

Мнения из сети


Наши спецпроекты