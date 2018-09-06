"Fantastic gym!": Тайсон оценил Академию единоборств РМК в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбург прибыл легендарный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон. Он посетил недавно открывшуюся Академию единоборств РМК и поделился своими впечатлениями, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед экскурсией по академии Железный Майк побывал на мастер-классе для ее воспитанников. Еще одни всемирно известные боксеры Константин Цзю и Руслан Проводников показали детям несколько упражнений на боксерских мешках. Также на мероприятии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин и президент Академии единоборств РМК Иван Штырков.

После небольшого мастер-класса Тайсон раздал автографы и сфотографировался с будущими бойцами. После этого для легенды устроили экскурсию по залам академии.

О своих впечатлениях Майк рассказал на состоявшейся затем пресс-конференции.

"Fantastic gym!", - коротко описал он увиденное.

Стоит отметить, что в прошлый визит Тайсона в Екатеринбург академия была на стадии строительства, но боксер и тогда успел здесь побывать.

"Я вижу большой прогресс по сравнению с тем, что видел несколько месяцев назад. Это похоже на произведение искусства. Отличная тренировочная база, мне очень нравится", - признался Майк.

Он рассказал историю, что когда ему самому было девять лет, у него появилась возможность встретить в зале легендарного Мохаммеда Али, и это полностью изменило его жизнь. По его словам, он всегда мечтал стать тем бойцом, каким он стал, и ему понравилось провести сегодняшний день с детьми.

По мнению Руслана Проводников, получилась замечательная база.

"Хочу сказать, что я стал тем, кто я есть, потому что был "голодный". У меня не было таких условий. Те, кто начинают с таких условий - им не с чем сравнивать. А когда ты приходишь "с подвала" - ты ценишь то, что заработал. Жизнь - удивительная штука. Никогда бы не подумал, что Майк Тайсон будет здесь. Те ребята, которые сейчас здесь тренируются - я в их возрасте Тайсона даже по телевизору не всегда мог увидеть. Мне пришлось перейти в профессионалы, уехать в США, и только спустя восемь лет, проведя множество боев, когда мой поединок признали лучшим боем года - только тогда я увидел Майка, пожал ему руку и сказал "спасибо" за ту мотивацию, которую он мне давал. А сейчас эти дети могут запросто встретиться здесь с Майком и сфотографироваться", - рассказал "Сибирский Рокки".

Как отметил Иван Штырков, это будет лучшая академия единоборств не только в России, но и в мире. По его мнению, это произойдет благодаря воспитанникам - бойцам, борцам и боксерам.

"Сидеть рядом с легендой не просто бокса, а всего спорта - это честь. Дети, которые сегодня увидели Майка - я смотрел в их глаза и видел, что для них это значит. Это больше чем мотивация, это исполнение мечты. В наше время мы не могли мечтать о таком. Как уже заявлялось при открытии академии, к нам будут приезжать легенды спорта, действующие топовые спортсмены. Они будут мотивировать всех занимающихся, а не только профессионалов, но и детей, и просто людей, которые любят единоборства и занимаются ими. Будут приезжать к нам, делиться опытом, проводить мастер-классы и сборы", - рассказал Штырков.

Напомним, завтра Тайсон, Цзю и Проводников будут почетными гостями на бое россиянина Дениса Лебедева и Хинзи Алтункая из Турции, который пройдет в Челябинске. Об их прогнозах на этот поединок читайте на Накануне.RU в ближайшее время.