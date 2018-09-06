Пользователей предупредили о перебоях в мировом интернете в октябре

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила, что 11 октября собирается провести первую в истории смену криптографических ключей, которые защищают систему доменных имен интернета.

Это может привести к тому, что интернет-пользователи могут испытать сложности при открытии сайтов. При этом отмечается, что речь идет о "небольшом проценте" юзеров.

Криптографические ключи применяются в расширении DNSSEC.

В 2017 году примерно у около 750 млн человек (четверть пользователей интернета) доступ в интернет так или иначе зависел от операторов, использующих данное расширение, пишет РБК. Таким образом, эти пользователи потенциально могут столкнуться с проблемами при смене ключей шифрования.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета.

Впервые о создании инфраструктуры, которая обеспечит Россию отдельным интернетом, заговорили в 2016 году, после законопроекта Минкомсвязи о госконтроле за рунетом. Документ реализует поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета безопасности, состоявшегося осенью 2014 года. Тогда Совет обсуждал итоги учений по устойчивости российского интернета и вопросы его автономной работы.Обсуждалась минимизация рисков для интернета в случае его временного отключения от внешнего мира при чрезвычайных ситуациях.