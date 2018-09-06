Парламент ДНР примет решение о выборах главы республики

ДНР необходимо как можно быстрее провести выборы главы республики. Об этом заявил председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Алексей Жигулин.

Он отметил, что в ближайшее время парламент примет решение о выходе из создавшегоя положения и, скорее всего, объявит выборы. Нынешнюю ситуацию, когда и.о. главы республики временно объявлен Дмитрий Трапезников, Жигулин назвал не выдерживающей никакой критики с юридических позиций.

Напомним, Трапезников был объявлен врио главы ДНР на экстренном заседании Совмина вечером 31 августа после гибели Александра Захарченко.