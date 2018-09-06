06 Сентября 2018
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Политика В России

"Генсек" Жириновский предложил запретить КПРФ

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить Компартию РФ на основании того, что её идеология якобы является экстремистской.
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Как сообщает Infox, Жириновский назвал идеи коммунизма "дурацкими", а саму партию обвинил в гибели миллионов сограждан и "обмане всего человечества". Также, по мнению политика, Запад будет бояться России до тех пор, пока фракция коммунистов действует в парламенте, а тело Владимира Ленина находится в Мавзолее.

Нынешняя Россия, по мнению Владимира Жириновского, является прокоммунистическим государством. Почти одновременно с этим высказыванием лидер ЛДПР предложил не признавать итоги предстоящего 9 сентября выборов и организовать 10 сентября совместное выступление с КПРФ.

Напомним, Владимир Жириновский также объявил о намерении реорганизовать свою партию, в обновлённом варианте предполагается создать ЦК и Политбюро, предусмотрена должность "генсека". Партийная терминология практически полностью оказалась позаимствована у КПСС, так как "хорошо звучала при Брежневе".


Теги: Жириновский, ЛДПР, КПРФ



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"Генсек" Жириновский предложил запретить КПРФ

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