06 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России

Тимакову на посту пресс-секретаря Медведева сменит замглавреда МИА "Россия сегодня"

У премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сменится пресс-секретарь. Эту должность вместо Натальи Тимаковой займет первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Об этом сообщил вице-премьер-руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, передает МИА "Россия сегодня".

Тимакова, как он пояснил, покинет пост в связи с переходом на другую работу.

"На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства "Россия сегодня" Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата, пресс-секретаря премьер-министра", - прокомментировал Чуйченко.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова может перейти во Внешэкономбанк.


Теги: Дмитрий Медведев, пресс-секретарь, Наталья Тимакова, Олег Осипов



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тимакову на посту пресс-секретаря Медведева сменит замглавреда МИА "Россия сегодня"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.07.2018 06:00 Мск СМИ: Медведев может лишиться пресс-секретаря

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 417

Мнения из сети


Наши спецпроекты