Тимакову на посту пресс-секретаря Медведева сменит замглавреда МИА "Россия сегодня"

У премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сменится пресс-секретарь. Эту должность вместо Натальи Тимаковой займет первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Об этом сообщил вице-премьер-руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, передает МИА "Россия сегодня".

Тимакова, как он пояснил, покинет пост в связи с переходом на другую работу.

"На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства "Россия сегодня" Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата, пресс-секретаря премьер-министра", - прокомментировал Чуйченко.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова может перейти во Внешэкономбанк.