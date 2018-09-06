В Прикамье по факту смерти в пожаре священника назначены две экспертизы

Следователи начали проверку обстоятельств смерти 51-летнего священника в Прикамье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Экспертизы установят причины возгорания и смерти священника. Видимых следов того, что погибший стал жертвой насилия, нет.

Напомним, около 16.30 5 сентября в одном из помещений Верхне-Чусовской казанской трифоновой женской пустыни, расположенной в деревне Красная Горка Чусовского района, произошёл пожар. В ходе тушения нашли тело человека, который нес послушание повара.