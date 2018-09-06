Цуканов опроверг возможность переноса саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявил о том, что не было никаких решений о переносе саммитов ШОС и БРИКС-2020 из Челябинска в другие города. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами и руководителями ведущих уральских СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Цуканова, "никаких решений не принято по переносу [саммитов] из Челябинска в Екатеринбург или еще куда-то".

Также полпред высказался за то, чтобы УрФО стал центром выставочной активности страны. При этом ранее Цуканов заявил, что Нижнему Тагилу не хватало условий для проведения масштабной выставки вооружения. Так он ответил на вопрос о закрытии в городе Russia Arms Expo (RAE).

Напомним, в июле в Челябинской области прошли аресты и задержания ответственных за подготовку к ШОС и БРИКС. После этого куратор направления - вице-губернатор Руслан Гаттаров потерял часть функционала. В то же время появилась информация о возможности переноса саммитов в какой-либо другой город.