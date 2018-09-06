06 Сентября 2018
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Экономика В России

Минфин нашел 8 триллионов рублей на реализацию "майских указов"

Министерство финансов России нашло средства в размере 8 триллионов рублей на ближайшие шесть лет на реализацию "майских указов" президента.

Как заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин, выступая на Мосфинфоруме, они предусмотрены в федеральном бюджете. Он отметил, что условия выполнения и реализация указов будут "на 95% поддержаны со стороны федеральной власти".

Ранее в министерстве заявили, что предложенные российским правительством изменения налогового и бюджетного законодательства, среди которых и повышение НДС с 18% до 20%, а также завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, направлены на достижение целевых показателей, заложенных в "майском указе" президента.


Теги: минфин, майские указы



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Минфин нашел 8 триллионов рублей на реализацию "майских указов"

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