Минфин нашел 8 триллионов рублей на реализацию "майских указов"

Министерство финансов России нашло средства в размере 8 триллионов рублей на ближайшие шесть лет на реализацию "майских указов" президента.

Как заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин, выступая на Мосфинфоруме, они предусмотрены в федеральном бюджете. Он отметил, что условия выполнения и реализация указов будут "на 95% поддержаны со стороны федеральной власти".

Ранее в министерстве заявили, что предложенные российским правительством изменения налогового и бюджетного законодательства, среди которых и повышение НДС с 18% до 20%, а также завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, направлены на достижение целевых показателей, заложенных в "майском указе" президента.