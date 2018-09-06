06 Сентября 2018
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Полпред заявил, что Нижний Тагил сам виноват в переносе RAE

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что Нижнему Тагилу не хватало условий для проведения масштабной выставки вооружения. Так он ответил на вопрос о закрытии в городе Russia Arms Expo (RAE), передает корреспондент Накануне.RU.

"Если бы все условия для военной выставки были в Тагиле, то никто бы ее никуда не перенес", - заявил полпред.

Напомним, в июне 2017 г. председатель правительства России Дмитрий Медведев принял решение о переносе выставки вооружений RAE в Подмосковье. В этом году она "влилась" в международный военно-технический форум "Армия".


Теги: Николай Цуканов, форум армия, Russia Arms Expo



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Полпред заявил, что Нижний Тагил сам виноват в переносе RAE

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