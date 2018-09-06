"Лучше бы не знакомиться". Николай Цуканов рассказал об аудите "Корпорации развития"

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов впервые прокомментировал работу "Корпорации развития". По его словам, полпредство проводит аудит структуры, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече с главными редакторами и руководителями ведущих уральских СМИ полпреда спросили, успел ли он познакомиться с делами "Корпорации развития".

"Лучше бы не знакомиться", - ответил Николай Цуканов, назначенный на пост наместника президента в УрФО в июне 2018 г.

По его словам, проводится полный аудит корпорации: "Разбираться будем, проблема есть".

Напомним, акционерами "Корпорации развития" являются ХМАО, ЯНАО и Тюменская область, работу структуры курирует полпредство, наблюдательный совет возглавляет советник полпреда Виктор Гузь.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 г. "Корпорация развития" увеличила убыток в 17 раз. В суде находится дело о банкротстве структуры.