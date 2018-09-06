Прикамские "эсеры" хотят отложить поддержанную ими ранее пенсионную "реформу"

Прикамские "эсеры" внесли ряд поправок к пенсионной "реформе". Документ опубликован на сайте краевого заксобрания, передает корреспондент Накануне.RU.

Во-первых, следует сохранить до 1 января 2035 г. существующий возраст выхода на пенсию – 55 и 60 лет соответственно. Во-вторых, уточняются различные периоды, которые засчитываются в страховой пенсионный стаж: продлевается период ухода одного из родителей за ребенком, пока ему не исполнится три года, но не более 12 лет за жизнь, также предлагается приплюсовать время очного получения среднего или высшего образования.

В-третьих, "эсеры" просят индексировать страховую пенсию. В-четвертых, они полагают, что нельзя повышать пенсионный возраст для людей, работающих в районах Крайнего Севера. В-пятых, следует убрать из числа участников государственных и муниципальных закупок тех, кто "привлекает неофициальный труд" и не плати налоги и страховые взносы. В-шестых, из-за того, что "реформа" "потенциально имеет серьезные негативные социально-экономические", ее воплощение следует начать не раньше 1 января 2035 г. Предложение партийцев рассмотрят на сентябрьском заседании парламента.

Напомним, ранее депутаты краевого парламента от "Справедливой России" поддержали повышение пенсионного возраста.