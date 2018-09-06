Музей-заповедник "Сталинградская битва" получил нового директора из РВИО

После того, как музей-панорама "Сталинградская битва" лишился руководителя - предыдущий директор скоропостижно скончался в августе - место главы учреждения оставалось вакантным. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, бывший заместитель по организационно-правовой деятельности Алексей Дементьев занял пост начальника.

"С Алексеем Викторовичем (предыдущим директором – прим. ред.) я работал почти сразу после его назначения. Наверное, сейчас я, действительно, один из тех, кто знает всю его проблематику и работу музея-заповедника. Вместе с Алексеем Васиным мы обсуждали и модернизацию залов, и ремонт на Мамаевом кургане. Планов, которые он заложил на будущее, очень много", - цитирует пресс-служба Минкультуры Алексея Дементьева.

До своего назначения в музей-заповедник "Сталинградская битва" Алексей Дементьев работал в Комитете культуры и в Комитете по делам молодежи в администрации Волгограда, сообщают на сайте Министерства Культуры. Алексей Дементьев является членом Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" (РВИО).

Новый руководитель учреждения планирует продолжить обновление музеев и закончить ремонт на Мамаевом кургане, там продолжается реставрация знаменитого монумента "Родина-мать зовет!". Тысячи туристов отправляются в Волгоград, чтобы увидеть эту центральную часть мемориала, увековечившую память героев Сталинграда.

Поводом для реставрации стало то, что скульптура покрылась трещинами, арматура проржавела, возникла необходимость заменять тросы, которые придают устойчивость фигуре, так как канаты ослабели за прошедшие годы. Капитальный ремонт монумента начался в 2017 году, изначально планировалось затратить 2 млрд руб., завершить первую часть работ планировалось к лету 2018 года – к началу игр Чемпионата по футболу, к 9 мая 2019 года все реставрационные работы должны быть завершены полностью.

"Понятно, что за прошедшие полвека, - комментирует историк Евгений Спицын в беседе с Накануне.RU, - эрозия и все климатические аномалии сказались на этом памятнике, поэтому он, безусловно, требовал ремонта. Насколько я знаю, текущий ремонт там проводится всегда, но к юбилею Сталинградской битвы планировали провести более серьезные реставрационные работы по укреплению памятника и зала памяти. Кстати, в этом зале памяти высечено имя моего родного дяди Александра Михайловича Шведова, он был участником Сталинградской битвы в составе Пятой танковой армии генерала Романенко и погиб 20 ноября 1942 года".

По его словам, по праву "Родина-мать" считается главным советским, российским памятником героизму солдат. И сама Сталинградская битва и память о ней являются одним из национальных достояний страны.

Особую сложность для реставраторов представляет тяжелый меч длинной 33 метра – он держится на крепежах, которые нельзя снимать, иначе гигантское оружие упадет. Специалисты должны закончить ремонт к 2019 году, послескульптуру покроют специальным защитным раствором - бетон нужно защищать от ветра и влаги, ведь когда возводили монумент в 1960-х годах, единственным доступным материалом был железобетон. Но меч для статуи изготовили из нержавеющей стали и покрыли титаном, а это еще утяжеляло конструкцию. Тогда "выковали" орудие целиком из фторированной стали.

Напомним, что во время крупнейшей битвы Второй мировой войны - за Сталинград - борьба за Мамаев курган продолжалась 135 суток, по самым скромным оценкам, там захоронено около 35 тыс. человек.