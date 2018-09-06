06 Сентября 2018
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Цуканов объявил об отставке заместителя по экономике

Заместитель уральского полпреда Александр Моиссев покинет свой пост. Об этом сообщил сам президентский наместник Николай Цуканов на встрече с главными редакторами и руководителями ведущих уральских СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что Моисеев курировал экономический блок.

Также полпред рассказал, что отвечать за работу со СМИ под руководством другого зама Бориса Кириллова будет Лариса Полякова. Борис Кириллов курирует внутриполитический блок.

Напомним, ранее пост помощника полпреда покинул Андрей Березовский. И Березовский, и Моисеев работали с прежним полпредом Игорем Холманских.

Цуканов сменил Холманских в должности наместника президента в УрФО в июне 2018 г.


Теги: Александр Моисеев, Николай Цуканов



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Цуканов объявил об отставке заместителя по экономике

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