06 Сентября 2018
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Политика Свердловская область

Свердловский облсуд не вернул депутатский мандат Карапетяну

Свердловский облсуд не вернул мандат экс-депутату Армену Карапетяну законодательного собрания региона. Решение вступило в законную силу.

"Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об отказе в удовлетворении иска Карапетяна к ЗакСО, в котором административный истец оспаривал законность досрочного прекращения его депутатских полномочий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, что полномочия Карапетяна были прекращены 22 мая из-за претензий прокуратуры. 3 апреля депутаты заксобрания уже рассматривали вопрос об отзыве мандата Карапетяна, но в тот раз они решили не отправлять своего коллегу в отставку.

Армен Карапетян, суд(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: Армен Карапетян, лишение мандата, суд



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Свердловский облсуд не вернул депутатский мандат Карапетяну

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