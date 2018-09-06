Свердловский облсуд не вернул депутатский мандат Карапетяну

Свердловский облсуд не вернул мандат экс-депутату Армену Карапетяну законодательного собрания региона. Решение вступило в законную силу.

"Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об отказе в удовлетворении иска Карапетяна к ЗакСО, в котором административный истец оспаривал законность досрочного прекращения его депутатских полномочий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, что полномочия Карапетяна были прекращены 22 мая из-за претензий прокуратуры. 3 апреля депутаты заксобрания уже рассматривали вопрос об отзыве мандата Карапетяна, но в тот раз они решили не отправлять своего коллегу в отставку.