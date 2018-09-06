06 Сентября 2018
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Туман блокировал работу аэропорта в Салехарде

Сложные метеоусловия стали причиной задержки рейсов в Салехарде, сообщили Накануне.RU в справочной службе аэропорта ямальской столицы.

В настоящий момент, если верить онлайн-табло, задержаны два рейса - ЛА31 следующий до московского аэропорта Домодедово. Вылететь из аэропорта он должен был в 9.10, расчетное время пока неизвестно. Также задерживается рейс ЛА112 до Екатеринбурга. Вылететь воздушное судно должно было в 14.30. Отменен рейс до Яр-Сале.

Кроме того, некоторые самолеты были вынуждены садиться на запасных аэродромах. В частности, приземлиться на запасном поле в Новом Уренгое пришлось самолету рейса Тюмень — Салехард. Еще один борт из Екатеринбурга вынужден был лететь в Надым.

В справочной сообщили, что причиной задержек рейсов стал густой туман.


Теги: аэропорт, самолет, задержки, метеоусловия, погодные условия, туман



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Туман блокировал работу аэропорта в Салехарде

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