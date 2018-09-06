В Перми 30 человек продали пенсионерам "медицинские аппараты" на 19 миллионов

В Перми 30 человек, представляясь сотрудниками социальных служб, обокрали 1 тыс. пенсионеров на 19 млн руб. "Работала" шайка в трех регионах. Теперь они отправятся в колонию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Представляясь работниками соцзащиты населения краевого или областного центра здравоохранения, злоумышленники продавали пожилым людям "физиотерапевтические аппараты". Цена превышала реальную стоимость в несколько раз. В своем офисе организаторы "торговли" проводили психологические тренинги о способах обмана, разыгрывали возможные ситуации и мотивировали сообщников на активную деятельность по продаже аппаратов.

Пострадали больше 1 тыс. пожилых жителей Пермского края, Удмуртии и Свердловской области. Сумма ущерба – 19 млн руб. Полицейские нашли и "взяли" 30 фигурантов в возрасте от 18 лет до 51 года. Мера наказания - от года до 3 лет. 16 человек получили "условки", другие – реальное наказание в колониях общего и строгого режимов. Они обязаны возместить ущерб. Приговор в силу не вступил.