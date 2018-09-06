06 Сентября 2018
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ЛДПР обновит партийную терминологию до конца года

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил об обновлении партийной терминологии и создании ЦК и Политбюро партии, передает "Интерфакс".

До конца года будет создана специальная комисси для обновления руководящих органов, отметил он.

Так, в ЦК ЛДПР войдут 100 человек, руководителем будет генеральный секретарь ЦК ЛДПР. Вместо Высшего совета будет создано Политбюро, в котором будет 13 членов.

"Сейчас Высший совет у всех. Куда ни плюнь - Высший совет, Высший совет, непонятно. Мы хотим восстановить хорошо звучавшее при Брежневе ЦК, Центральный комитет ЛДПР", - сказал Жириновский.

Как добавил Жириновский, коллективное руководство партией будет осуществлять генеральный секретарь ЦК, руководитель фракции, зампредседателя Госдумы и президиум фракции.


Теги: ЛДПР, ЦК, партия, Владимир Жириновский



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ЛДПР обновит партийную терминологию до конца года

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