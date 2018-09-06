В МЭР предсказали рублю стабильность в долгосрочной перспективе

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что причины для ослабления национальной валюты отсутствуют в долгосрочной перспективе. Об этом он заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Министр добавил, что ведомство не меняло прогноз по обменному курсу на период до 2020 и далее.

Как отмечало Накануне.RU, снижение стоимости рубля по отношению к евро и доллару замедлилось, но российская валюта остается слабой, и такое положение вполне устраивает кураторов экономической политики.

Россияне, напротив, недовольны ни стоимостью рубля, ни его сохраняющейся волатильностью, ни действиями властей.

По данным исследовательского холдинга "Ромир", больше половины граждан считают ослабление курса рубля личной проблемой.