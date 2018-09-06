Куйвашев поручил подготовить заявку на финансирование проекта "Гора Белая" в 2019 году

Евгений Куйвашев поручил рабочей группе по созданию кластера "Гора Белая" подготовить заявку на финансирование проекта в 2019 году под Нижним Тагилом, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы Свердловской области.

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"Мы с вами приняли ряд решений относительно создания и развития туристско-рекреационного кластера "Гора Белая". Теперь предстоит обсудить очередность выполнения ранее принятых решений и, соответственно, внести предложения на финансирование из бюджета 2019 года", – сказал губернатор.

Министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова доложила губернатору о том, как формируются сегодня условия для работы потенциальных инвесторов – резидентов кластера.

"Сегодня внесены изменения в областной закон о туризме и туристской деятельности. Мы ввели понятие "кластера", "резидента туристского кластера" и "управляющей компании". И определили, что резиденты кластера могут получать ряд налоговых льгот и преференций, в частности – это снижение ставки налога на прибыть, снижение ставки налога на имущество", – добавила она.

По словам председателя регионального отделения "Деловой России" Леонида Гункевича, который отвечает в рабочей группе за концепцию развития горы Белой, кластер предполагается создать на территории в 2,5 тыс. га. Она охватывает 15 населенных пунктов.

У рабочей группы есть еще два месяца на завершение подготовки концепции. Затем начнется этап принятия архитектурных решений, за ним – проектирование и старт строительных работ.

"Стройки сначала не будет видно. Например, залитый фундамент из соображений безопасности должен отстоять год, иначе нельзя будет монтировать столбы для крепления подъемников по международным строительным стандартам. Но уже в 2020 году станут видны изменения, начнется этап монтажа. Параллельно будет вестись строительство инфраструктуры вокруг горы", – пояснил Гункевич.