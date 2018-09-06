06 Сентября 2018
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В Екатеринбурге ищут мужчину в военной форме, который измазал фекалиями дверь IT-фирмы

В Екатеринбурге сотрудники полиции начали проверку и устанавливают личность мужчины, который уже не первый раз измазал дверь офиса IT-компании фекалиями. Офисное здание находится на ул Хохрякова, 74.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу, заявление от представителей компании поступило 5 сентября в отдел полиции №5. В настоящий момент участковые уполномоченные разбираются в сложившейся ситуации. Личность мужчины, зафиксированного на видеозаписи, устанавливается.

мужчина в военной форме, офисное здание(2018)|Фото: mash

Видео появилось в Telegram-канале Mash. Якобы ранее в этом офисе находилась другая компания, "которая обманывала людей".

"Раньше по этому адресу находилась другая фирма, она обманывала людей, теперь она съехала, а вы въехали. Как говорится, Христос терпел и нам велел, нате вам говна на дверь", - поясняется в сообщении канала.

мужчина в военной форме, офисное здание(2018)|Фото: mash


Теги: Екатеринбург, порча дверей, мужчина, мвд, IT-фирма, расследование



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В Екатеринбурге ищут мужчину в военной форме, который измазал фекалиями дверь IT-фирмы

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