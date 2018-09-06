Уральский родительский комитет проверит книжные магазины из-за "классиков 18+"

Уральский родительский комитет (УРК) планирует провести рейд по всем книжным магазинам Екатеринбурга. Одной из причин такой проверки стала 17-летняя школьница, которая не смогла купить сборники стихов Сергея Есенина, Иосифа Бродского и Владимира Маяковского. Все книги были помечены маркировкой "18+", хотя произведения этих поэтов включены в курс школьной программы.

После этого инцидента глава Роспечати Михаил Сеславинский призвал не доводить до абсурда требования закона о возрастной маркировке книг. Ведомство совместно с Роспотребнадзором "для понимания" направит специальное информационное письмо по этому вопросу в Гильдию издателей и Российский книжный союз.

Сборник стихов русских классиков 17-летняя школьница не смогла купить в трех магазинах: ТЦ "Парк-Хаус", в магазинах на улицах 8 марта или Вайнера. Тогда многие преподаватели были возмущены тем фактом, что стихи Маяковского и Есенина помечаются знаком "18+".

Как рассказал Накануне.RU президент УРК Евгений Жабреев, сотрудники будут изучать не только классиков, но и детские энциклопедии, тетради, дневники и какими обложками они сопровождаются. Если найдутся какие-то грубые нарушения, то к делу подключат правоохранительные ведомства и СМИ.

"Мониторим ситуацию, знаем торговые точки, которые ранее уже отличились. Рейды связаны не с законом, под который попадают запрещённые книги для продажи несовершеннолетним с негативной информацией, а с тем, как добросовестно люди выполняют свой труд, какие книги выставляют на полки. Ознакомимся и с издательствами, которые выпускают книги, узнаем, каким возрастом они ограничивают те или иные материалы", - пояснил Жабреев.

Что касается ситуации с 17-летней школьницей, то, по мнению Жабреева, закон о возрастной маркировке книг, как правило в нужных местах может не работать, а где не надо - "перегибают".

"Я считаю, что девочке уже есть 17 лет, она достаточно взрослый человек, тем более её родители были не против. Да, у классиков есть такие сборники, которые не стоит помещать на детские полки. Опять же во многих книгах нет мата, или же он прикрыт звёздочками. Тут всё зависит от самих магазинов. Школьница могла купить эту книгу в том же интернет-магазине или прочитать в интернете и не привлекать внимание. Сейчас все дети побегут после неё в книжные, чтобы найти в литературе мат и "поприкалываться". Запретный плод сладок. А если это произведения входили в школьную программу, то она могла обратиться в библиотеку", - высказал свою точку зрения эксперт.

Этот случай далеко не первый. Представитель родительского комитета рассказал, что в этих же числах к ним поступило анонимное видео от мамы мальчика, который ходит во второй класс. На видео женщина показывает, что в книге, которую сын принёс домой есть иллюстрации сексуальных удовольствий.

"Если подросток принёс такое домой, то нужно немедленно разбираться - получил ли он её от одноклассников или виной школьная библиотека. Например, был случай, когда в книге про актёрское мастерство рассказывали о неразделённой любви у девочки-подростка, которая решила повеситься в лесу. В издание всё подробно описывается, а второклассник должен это прочитать и показать на сцене. А книгу им лично в руки дала классная руководительница", - добавил он.

Жабреев считает, что необходимо узаконить экспертизу по проверке подобных материалов, ведь зачастую обычные компании не соглашаются с экспертами уральского родительского комитета. В этом сезоне УРК хочет создать общефедеральный центр экспертизы.

"И это мы не затронули интернет, где всё должно контролироваться намного серьёзнее, но это дело Роскомнадзора, но и они не выполняют работу, на мой взгляд. Если укажешь им на нарушения - они начнут действовать", - подвёл итог Евгений Жабреев.