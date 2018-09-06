06 Сентября 2018
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Орешкин заявил о неготовности банков финансировать жилищное строительство

Банковская система не готова выдавать жилищные кредиты в тех объемах, которые будут необходимы при полном отказе от привлечения средств населения. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на дискуссии Московского экономического форума.

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По его словам, есть риски в жилищном строительстве из-за изменения схемы финансирования. Напомним, с июля застройщики могут привлекать банковское финансирование, а до 2020 г. планируется полностью отказаться от денег дольщиков. Министр заявил, что банки не готовы заместить средства населения, Орешкин предложил разработать программу кредитования отрасли с участием государства.

"Мы активно обсуждаем в правительстве создание специальной программы, на базе принципа, на котором у нас работает программа кредитования малого и среднего предпринимательства, это создание программ, которые будут стимулировать банки, кредитовать жилищное строительство за счет частичного принятия риска на государство", - сказал Максим Орешкин.

Как сообщало Накануне.RU, противоположную точку зрения ранее высказывал министр строительства Владимир Якушев. Он отмечал, что банки готовы обеспечить сопровождение строительства.


Теги: Максим Орешкин, долевое строительство, банки



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Орешкин заявил о неготовности банков финансировать жилищное строительство

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